ВСУ взяли под контроль 4 населенных пункта на границе Херсонской и Николаевской областей

ВСУ взяли под контроль 4 населенных пункта на границе Херсонской и Николаевской областей

В Херсонской и Николаевской областях идут ожесточенные бои.

ВСУ удалось взять под контроль четыре населенных пункта на границе Николаевской и Херсонской областей.

Об этом сообщает оперативное командование "Південь".

За последние сутки на южном направлении военнослужащие ВСУ ликвидировали 47 рашистов 15 единиц техники, в том числе

2 беспилотника

1 радиолокационную станцию

дизель-генератор

2 зенитно-ракетных комплекса

8 единиц автотехники.

Также ВСУ ликвидировали несколько вражеских складов с боеприпасами и топливом.

Напомним, ранее в ОК "Юг" сообщили, что украинские воздушные силы уничтожили в Одесской области беспилотник "Форпост", а в Николаевской – БПЛА "Орлан-10".