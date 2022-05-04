ВСУ взяли под контроль 4 населенных пункта на границе Херсонской и Николаевской областей

В Херсонской и Николаевской областях идут ожесточенные бои.
ВСУ удалось взять под контроль четыре населенных пункта на границе Николаевской и Херсонской областей.
Об этом сообщает оперативное командование "Південь".
За последние сутки на южном направлении военнослужащие ВСУ ликвидировали 47 рашистов 15 единиц техники, в том числе
- 2 беспилотника
- 1 радиолокационную станцию
- дизель-генератор
- 2 зенитно-ракетных комплекса
- 8 единиц автотехники.
Также ВСУ ликвидировали несколько вражеских складов с боеприпасами и топливом.
Напомним, ранее в ОК "Юг" сообщили, что украинские воздушные силы уничтожили в Одесской области беспилотник "Форпост", а в Николаевской – БПЛА "Орлан-10".
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