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ВСУ взяли под контроль 4 населенных пункта на границе Херсонской и Николаевской областей

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ВСУ взяли под контроль 4 населенных пункта на границе Херсонской и Николаевской областей

Фото из открытых источников

В Херсонской и Николаевской областях идут ожесточенные бои.

ВСУ удалось взять под контроль четыре населенных пункта на границе Николаевской и Херсонской областей.

Об этом сообщает оперативное командование "Південь".

За последние сутки на южном направлении военнослужащие ВСУ ликвидировали 47 рашистов 15 единиц техники, в том числе

  • 2 беспилотника
  • 1 радиолокационную станцию
  • дизель-генератор
  • 2 зенитно-ракетных комплекса
  • 8 единиц автотехники.

Также ВСУ ликвидировали несколько вражеских складов с боеприпасами и топливом.

Напомним, ранее в ОК "Юг" сообщили, что украинские воздушные силы уничтожили в Одесской области беспилотник "Форпост", а в Николаевской – БПЛА "Орлан-10".

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