ВСУ взяли под контроль еще два населенных пункта в Курской области – Зеленский

ВСУ продвигаются в Курской области. Наши бойцы взяли под контроль еще два населенных пункта.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Говорил только с Главкомом Сырским. Есть продвижение наше в Курской области — от одного до трех километров. Взяли под контроль еще два населенных пункта".

Продолжаются активные действия по еще одному населенному пункту. Имеется пополнение обменного фонда.

"Спасибо! Также обсудили отдельно нашу Донетчину — наши защитные действия. Больше всего внимания — Новогродовка, Водяное. Больше всего штурмов. Благодарен всем нашим подразделениям за устойчивость".

Напомним, вторжение ВСУ в Курскую область имело целью не только заставить РФ перебросить войска с востока, но и побудить Запад более решительно поддержать Украину оружием. Также вторжение на территорию РФ должно добавить мотивации уставшим украинцам.

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