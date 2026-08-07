Крым / © ТСН

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Силы обороны Украины заявили об установлении огневого контроля над ключевыми российскими логистическими маршрутами, соединяющими оккупированный Крым с территорией РФ. Удары по этим маршрутам усложняют материально-техническое обеспечение врага.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Атаки на объекты врага на Херсонщине и в Крыму

Украинские Силы обороны в последние дни провели ряд ударов по российским объектам, которые используются для управления беспилотниками. Защитники также атаковали патрульные катера оккупантов на захваченных территориях Херсонской области и Крыма.

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Как сообщил 6 августа Генеральный штаб ВСУ, в результате недавних ударов были повреждены две наземные ретрансляционные антенны, с помощью которых враг управлял ударными дронами «Герань» и «Гербера». Один из таких объектов располагался в оккупированном Железном Порту на Херсонщине — примерно в 47 км от линии фронта, другой — в оккупированной Еленовке в Крыму, примерно в 130 км от района боевых действий.

Также 6 августа СБУ сообщила об ударах по патрульным катерам проекта 10410 класса «Светляк» — «Балаклава» и «Керч», которые находились на вооружении Пограничной службы ФСБ России. На момент атаки судна были расположены в порту оккупированной Керчи, примерно в 240 км от линии фронта.

По имеющейся информации, украинские удары по Крыму уже оказывают влияние на работу энергетической инфраструктуры полуострова. В частности, 6 августа телеграм-канал «Крымский ветер» сообщил, что отдельные районы оккупированной Феодосии остаются без электроснабжения еще с 28 июля. По данным ресурса, перебои возникли после атак украинских дронов.

Огневой контроль над логистикой врага между Крымом и РФ

Кроме того, украинские военные заявили, что установили огневой контроль над важными логистическими маршрутами российских захватчиков, соединяющих Крым с территорией РФ.

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Так, 6 августа одно из подразделений Сил беспилотных систем ВСУ сообщило о взятии под огневой контроль отдельных участков автомобильных трасс М-14 и М-18, проходящих между оккупированным Мариуполем Донецкой области и Чонгаром Херсонской области. По словам украинских военных, по этим маршрутам регулярно наносятся удары, чтобы усложнить материально-техническое обеспечение российских оккупационных сил.

Напомним, среди оккупантов в Крыму распространились безосновательные слухи о подготовке Украиной морского десанта, из-за чего силовики и коллаборанты массово вывозят свои семьи с полуострова. Полноценной эвакуации подразделений нет. Панику подогревают реальные проблемы с поставками света, горючего и продуктов. По мнению военного эксперта Владислава Селезнева, результативные удары по Крыму могут вынудить президента РФ Владимира Путина принять мирные инициативы Украины.

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