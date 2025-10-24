ВСУ взяли под контроль Торское в Донецкой области: появилось видео

Зачистка села Торское от вражеского присутствия / © скриншот с видео

Бойцы 425 отдельного штурмового полка «Скеля» освободили от врага село Торское Дружковской городской общины Краматорского района Донецкой области.

Об этом в пятницу, 24 октября, сообщили в 425-м ОШП «Скеля», опубликовав у себя в соцсетях видео с ликвидацией российских захватчиков.

Как отмечается, в ходе этой операции было уничтожено около 100 оккупантов, а уцелевших украинские военные захватили в плен.

«Штурмовые группы зачистили населенный пункт Торское на Лиманском направлении. Уничтожены до сотни россиян. Оккупанты затягивались в деревню с минимумом БК. Сидели по подвалам без воды и еды. Сейчас в Торском — украинское знамя», — говорится в сообщении.

