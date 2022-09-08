ВСУ взяли в плен 20-летних российских военных в Харьковской области: видео

В Харьковской области военные ВСУ взяли в плен трех российских солдат.

Об этом сегодня, 8 сентября, сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

Пленные российские солдаты приехали воевать в Украину из частей Брянской и Калининградской областей. Всем – по 20 лет. Узнав возраст российских военных, украинский боец не сдержал эмоций и отреагировал на это нецензурной лексикой.

"Эмоции нашего бойца трудно осуждать", — отметили в Страткоме ВСУ.

Военный ВСУ спросил российских захватчиком, знали ли они, что едут на войну в Украину, и рассказал, что из-за вторжения РФ уже потерял многих родных, в том числе и своего отца.

"Мы уже потеряли здесь друзей, родных. У меня отец месяц назад погиб. Из-за этой войны. Я хочу жить мирно. Работать в школе, как я работал, воспитывать детей, воспитывать своих детей. С женой хочу жить. К черту вы сюда приперлись? Мы жили нормально, все радовались жизни здесь. Зачем вы здесь нужны?" – спросил украинский защитник.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика, просмотр не рекомендован лицам младше 18 лет!

Напомним, накануне под Харьковом ВСУ взяли в плен группу оккупантов и подполковника российской армии.

Читайте также: