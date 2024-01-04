В Запорожье к 15 годам лишения свободы приговорили жителя Крыма, который добровольно пошел воевал за Россию, чтобы "защитить свою семью".

Об этом говорится в приговоре Хортицкого районного суда города Запорожья.

По данным суда, житель Симферополя в апреле 2023 года добровольно заключил контракт с российской оккупационной армией и воевал против Украины на Запорожье. Там его взяли в плен.

На суде украинец рассказал, что у него есть паспорт РФ, но от украинского гражданства он не отказался. Крымчанин добровольно заключил контракт с армией РФ, увидев в Симферополе "шахеды". Тогда он решил воевать против Родины, чтобы "защитить семью".

Предатель участвовал в войне на территории Крыма, Херсона и Запорожской области. В Роботином он попал в плен. Житель Крыма заявлял, что он боролся "до последнего", однако попал в плен, поскольку по ним стрелял Bradlye.

Свидетельство предателя / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Гражданин Украины признан виновным по ч. 2 ст. 111 УК Украины и приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Запорожье к 5 годам лишения свободы приговорили мужчину, который откровенно прославлял страну-агрессорку и надеялся, что его областной центр попадет в оккупацию. Также он просил россиян еще более жестоко бомбить Украину, в частности — Киев и Львов.

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