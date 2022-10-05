ВСУ за ночь сбили 6 иранских дронов-камикадзе, пытавшихся атаковать на юге

На Южном направлении благодаря ВСУ не долетели до точки назначения 6 вражеских "Shahed-136".

Ночью украинские защитники сбили 6 иранских "мопедов", летевших атаковать города на юге Украины.

Об этом сообщают воздушные силы Украины.

"Ночью 5 октября российские оккупационные войска атаковали Украину беспилотниками-камикадзе "Shahed-136". Шесть дронов-камикадзе уничтожены зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил на юге страны", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что ударные дроны-камикадзе, на которые украинцы очень быстро собрали деньги, уже воюют на фронте. Через несколько дней украинцы набросали "в банке" более 60 миллионов гривен.

Напомним, иранские дроны-камикадзе Shahed 136, которые начали использовать оккупанты, являются достаточно серьезным оружием. Украинские силы ПВО будут вынуждены тратить свой не слишком большой запас ракет, чтобы справиться с ними.

Сбили "летучую балалайку" - Одессе в море бултыхнулся иранский дрон-камикадзе

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