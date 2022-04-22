21200 убитых оккупантов и уничтоженных почти 70 средств ПВО - Генштаб обновил данные о потерях армии РФ

За минувшие сутки, 21 апреля, украинские защитники ликвидировали 200 российских оккупантов.
Данные о потерях российской армии регулярно уточняются.
Об этом сегодня, 22 апреля, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 22 апреля ориентировочно составляют:
- личного состава около 21200 человек ликвидировано;
- танков – 838 ед;
- боевых бронированных машин – 2162 ед;
- артиллерийских систем – 397 ед;
- РСЗО – 138 ед;
- средства ПВО – 69 ед;
- самолетов – 176 ед;
- вертолетов – 153 ед;
- автомобильной техники – 1523 ед;
- корабли, катера — 8 ед;
- цистерн из ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 172;
- специальная техника – 27;
- пусковые установки ОТРК, ТРК – 4.
Напомним, по состоянию на 20 апреля потери армии РФ составили 21 тысячу человек, то есть за сутки они увеличились на 200 захватчиков.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 58-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуры.
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