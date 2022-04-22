21200 убитых оккупантов и уничтоженных почти 70 средств ПВО - Генштаб обновил данные о потерях армии РФ

21200 убитых оккупантов и уничтоженных почти 70 средств ПВО - Генштаб обновил данные о потерях армии РФ

За минувшие сутки, 21 апреля, украинские защитники ликвидировали 200 российских оккупантов.

Данные о потерях российской армии регулярно уточняются.

Об этом сегодня, 22 апреля, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 22 апреля ориентировочно составляют:

личного состава около 21200 человек ликвидировано ;

; танков – 838 ед;

боевых бронированных машин – 2162 ед;

артиллерийских систем – 397 ед;

РСЗО – 138 ед;

средства ПВО – 69 ед;

самолетов – 176 ед;

вертолетов – 153 ед;

автомобильной техники – 1523 ед;

корабли, катера — 8 ед;

цистерн из ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 172;

специальная техника – 27;

пусковые установки ОТРК, ТРК – 4.

Напомним, по состоянию на 20 апреля потери армии РФ составили 21 тысячу человек, то есть за сутки они увеличились на 200 захватчиков.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 58-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуры.

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