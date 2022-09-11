ВСУ за сутки "минунули" 400 оккупантов, два самолета, вертолет и еще много чего: в Генштабе озвучили потери РФ в Украине за сутки

За минувшие сутки оккупанты потеряли более 400 своих "освободителей" в Украине.

Новые цифры были озвучены в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.09 ориентировочно составили:

личного состава – около 52650 (+400) человек ликвидировано,

танков ‒ 2154 (+18) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4617 (+33) ед,

артиллерийских систем – 1263 (+4) ед,

РСЗО – 311 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 162 (+0) ед,

самолетов – 242 (+3) ед,

вертолетов – 213 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 902 (+4),

крылатые ракеты ‒ 216 (+1),

корабли ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 3445 (+19) ед,

специальная техника – 117 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях. Данные уточняются.

Напомним, с начала сентября во время контрнаступления ВСУ освободили от оккупантов уже около 2 тысяч километров украинских территорий. Зеленский подчеркнул, что украинская армия будет гнать оккупантов к границе с РФ, потому что "в Украине им места нет и не будет".

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