ВСУ за сутки сбили 4 ракеты оккупантов, выпущенных с территории Беларуси

ВСУ за сутки сбили 4 ракеты оккупантов, выпущенных с территории Беларуси

Целями рашистов должны были стать объекты гражданской инфраструктуры в нескольких западных областях.

Силы противовоздушной обороны Украины отлично отработали по ракетам оккупантов, которые те запустили с территории Беларуси.

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Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ.

"Ночью, 5 апреля, пара Су-35 оккупантов с территории Беларуси нанесла удар крылатыми ракетами по территории Украины. Вероятно, целями рашистов должны были стать объекты гражданской инфраструктуры в нескольких западных областях. Средствами противовоздушной обороны уничтожены три крылатые ракеты, четвертая — была повреждена, что не позволило ей точно попасть в цель", — сообщают в командовании.

Наведение ракет противником и ведение разведки по результатам удара осуществлялось двумя БПЛА оперативно-тактического уровня, также уничтоженные подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад".

Напомним, что с момента российского вторжения ВСУ уничтожили 55 единиц средств ПВО, 150 самолетов и 134 вертолета оккупантов.