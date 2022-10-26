ВСУ за сутки уничтожили склад боеприпасов, 5 грузовиков с БК и 10 кадыровцев на Луганщине – Гайдай

Глава Луганской области рассказал о ситуации в регионе за минувшие сутки.

Россияне убили двух жителей Белогоровки, в Кременной отсутствуют свет, вода и заканчиваются продукты, больницы на оккупированной территории переполнены ранеными – отказывают в госпитализации гражданским и даже военным с воспалением легких или инсультом. В то же время ВСУ дают отпор оккупантам, и за сутки убили 10 кадыровцев.

Об этом сегодня, 26 октября, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Белогоровку, как и ряд уже освобожденных от оккупантов населенных пунктов, россияне снова обстреляли вчера и убили двух местных жителей. После деоккупации им предлагали эвакуироваться, но они решили остаться в родном селе. Противник знал, где именно проживало население, поэтому и бил именно туда", – говорится в сообщении.

Также россиянb 25 октября открывали огонь по Невскому, Стельмаховке и Новоегоровке.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Иванград, Бахмут, Бахмутское, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское и Тернова.

"Есть и удачная работа украинских артиллеристов. Так, в Новоивановке уничтожен склад боеприпасов и более 10 кадыровцев. А в Сватово — до 10 оккупантов и около пяти грузовых автомобилей с боекомплектом", — рассказал Гайдай.

По его словам, в целом авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар. Подтверждено поражение 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 опорных пункта, а также 2 позиции зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения ПВО сбили 5 вражеских БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию и другие важные военные объекты оккупантов.

Гайдай добавил, что новых мобилизованных продолжают переправлять из России, а также "отлавливать" остатки мужчин в Луганской области, как в Хрустальном. Для пополнения подразделений частных военных кампаний в Станицу Луганскую с территории России приехала очередная партия заключенных.

"Так называемой "народной милиции" запрещено вмешиваться в случае выявления нарушений со стороны прибывших наемников. Запрещено почти все – даже лечение. Медучреждения на оккупированной территории переполнены ранеными. Гражданским, конечно, отказывают в госпитализации. Так же, как и военным, если обращения не связано с ранением. Нужна помощь в случае воспаления легких или инсульта – лечись сам. Ранил себя в ягодицу – поможем", — говорит глава ОВА.

В то же время оставшиеся в оккупации жители Кременной жалуются на почти критическую ситуацию в городе – там отсутствуют свет и вода, в магазины прекратили подвозить продукты, резюмировал Гайдай.

Ситуация в Луганской области

Российские оккупанты возводят линию обороны, которую окрестили "линией Вагнера" между Луганской и Белгородской областями. Делают это с ошибками и напоказ.

Также в Луганской области российские захватчики шантажируют жителей электричеством и собирают списки желающих заселиться в чужие дома.

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