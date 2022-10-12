Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ за сутки "закобзонили" 270 оккупантов и демилитаризовали немало вражеской техники: в Генштабе считают потери россиян за сутки

Дата публикации
Просмотры
753
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ за сутки "закобзонили" 270 оккупантов и демилитаризовали немало вражеской техники: в Генштабе считают потери россиян за сутки

Фото: Associated Press

В Генштабе сегодня постоянно обновляются потери РФ, поскольку информация продолжает поступать.

За минувшие сутки, предварительно, ВС РФ потеряли в Украине 270 своих воинов. В настоящее время общее количество "хороших" россиян составляет уже 63 380 человек.

В Генштабе сообщили, что в течение дня будут постоянно корректировать полученную информацию.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника. Цифры будут скорректированы и опубликованы отдельно, в течение дня. Завтра, к уже скорректированным цифрам будут добавлены потери врага за предыдущие сутки", — говорится в сообщении. 

По подтвержденной информации, общие боевые потери противника свод 24.02 до 12.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 63 380 (+270) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2505 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин/APV ‒ 5181 (+19) ед,
  • артиллерийских систем – 1507 (+11) ед,
  • РСЗО – 355 (+2) ед,
  • средства ПВО ‒ 182 (+1) ед,
  • самолетов – 268 (+0) ед,
  • вертолетов – 235 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1129 (+15),
  • крылатые ракеты ‒ 315 (+20),
  • корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 3927 (+11) ед,
  • специальная техника – 136 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Данные уточняются.

Напомним, что утром, 12 октября, россияне попытались атаковать юг Украины дронами-камикадзе. Над Николаевщиной украинские силы и средства противовоздушной обороны смогли сбить 9 дронов-камикадзе "Shahed-136".

В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки украинская авиация, ракетчики и зенитчики уничтожили 4 вражеских состава и 20 пунктов управления оккупантов и уничтожили две вражеские системы ПВО.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
753
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация