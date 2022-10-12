ВСУ за сутки "закобзонили" 270 оккупантов и демилитаризовали немало вражеской техники: в Генштабе считают потери россиян за сутки

В Генштабе сегодня постоянно обновляются потери РФ, поскольку информация продолжает поступать.
За минувшие сутки, предварительно, ВС РФ потеряли в Украине 270 своих воинов. В настоящее время общее количество "хороших" россиян составляет уже 63 380 человек.
В Генштабе сообщили, что в течение дня будут постоянно корректировать полученную информацию.
"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника. Цифры будут скорректированы и опубликованы отдельно, в течение дня. Завтра, к уже скорректированным цифрам будут добавлены потери врага за предыдущие сутки", — говорится в сообщении.
По подтвержденной информации, общие боевые потери противника свод 24.02 до 12.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 63 380 (+270) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2505 (+1) ед,
- боевых бронированных машин/APV ‒ 5181 (+19) ед,
- артиллерийских систем – 1507 (+11) ед,
- РСЗО – 355 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 182 (+1) ед,
- самолетов – 268 (+0) ед,
- вертолетов – 235 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1129 (+15),
- крылатые ракеты ‒ 315 (+20),
- корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 3927 (+11) ед,
- специальная техника – 136 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Данные уточняются.
Напомним, что утром, 12 октября, россияне попытались атаковать юг Украины дронами-камикадзе. Над Николаевщиной украинские силы и средства противовоздушной обороны смогли сбить 9 дронов-камикадзе "Shahed-136".
В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки украинская авиация, ракетчики и зенитчики уничтожили 4 вражеских состава и 20 пунктов управления оккупантов и уничтожили две вражеские системы ПВО.
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