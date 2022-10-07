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ВСУ за сутки "закобзонили" 350 оккупантов и 29 БТР: в Генштабе озвучили потери россиян в Украине за сутки

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ВСУ за сутки "закобзонили" 350 оккупантов и 29 БТР: в Генштабе озвучили потери россиян в Украине за сутки

Фото: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 350 российских оккупантов.

В Генштабе озвучили потери ВС РФ в Украине за 6 октября. Число погибших россиян уже составляет 61 680.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.10 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ около 61 680 (+350) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2466 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5093 (+29) ед,
  • артиллерийских систем – 1455 (+31) ед,
  • РСЗО – 344 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 177 (+0) ед,
  • самолетов – 266 (+0) ед,
  • вертолетов – 233 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1067 (+20),
  • крылатые ракеты ‒ 246 (+0),
  • корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 3862 (+8) ед,
  • специальная техника – 135 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.

Напомним, что советник Офиса президента Украины озвучил статистику потерь врага в Херсонской области. По его данным, ВС РФ потеряли там за месяц почти 2500 убитых только на Правом берегу. Это каждый десятый убитый и еще двое ранены.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины развивают контрнаступление в Херсонской области. Из — за активного наступления ВСУ российская армия покинула десятки населенных пунктов. Также оккупанты понемногу бегут из Луганщины, перед этим минуя территории и объекты инфраструктуры.

В самой же России "вылавливают" оккупантов, которые бегут во время контрнаступления ВСУ, чтобы наказать их и отправить обратно.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
922
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