ВСУ за сутки "закобзонили" 370 оккупантов, сбили самолет и "демилитаризовали" около десятка танков

Потери оккупантов в Украине составляют 62 870 военнослужащих.
В Генштабе обнародовали обновленную статистику потерь РФ в Украине. За сутки Силы обороны ликвидировали 370 российских оккупантов.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.10 ориентировочно составили:
- личного состава ‒ около 62870 (+370) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2495 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5149 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 1486 (+9) ед,
- РСЗО – 353 (+5) ед,
- средств ПВО ‒ 181 (+1) ед,
- самолетов – 267 (+1) ед,
- вертолетов – 235 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1097 (+11),
- крылатых ракет ‒ 249 (+2),
- кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3908 (+18) ед,
- специальной техники – 136 (+0).
Больше всего Силы обороны всыпали оккупантам на Криворожском и Краматорском направлениях.
Напомним, что во время массированной ракетной атаки российские воины "под шумок" продолжали отбирать плавсредства у местного населения на Херсонском направлении.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Озаряновка, Каменка, Первомайское и Невельское.
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