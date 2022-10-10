ВСУ за сутки "закобзонили" 370 оккупантов, сбили самолет и "демилитаризовали" около десятка танков

В Генштабе обнародовали обновленную статистику потерь РФ в Украине. За сутки Силы обороны ликвидировали 370 российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.10 ориентировочно составили:

личного состава ‒ около 62870 (+370) человек ликвидировано,

танков ‒ 2495 (+9) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5149 (+16) ед,

артиллерийских систем – 1486 (+9) ед,

РСЗО – 353 (+5) ед,

средств ПВО ‒ 181 (+1) ед,

самолетов – 267 (+1) ед,

вертолетов – 235 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1097 (+11),

крылатых ракет ‒ 249 (+2),

кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 3908 (+18) ед,

специальной техники – 136 (+0).

Больше всего Силы обороны всыпали оккупантам на Криворожском и Краматорском направлениях.

Напомним, что во время массированной ракетной атаки российские воины "под шумок" продолжали отбирать плавсредства у местного населения на Херсонском направлении.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Озаряновка, Каменка, Первомайское и Невельское.

Читайте также: