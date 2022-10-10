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ВСУ за сутки "закобзонили" 370 оккупантов, сбили самолет и "демилитаризовали" около десятка танков

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ВСУ за сутки "закобзонили" 370 оккупантов, сбили самолет и "демилитаризовали" около десятка танков

Фото: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный

Потери оккупантов в Украине составляют 62 870 военнослужащих.

В Генштабе обнародовали обновленную статистику потерь РФ в Украине. За сутки Силы обороны ликвидировали 370 российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.10 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ около 62870 (+370) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2495 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5149 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 1486 (+9) ед,
  • РСЗО – 353 (+5) ед,
  • средств ПВО ‒ 181 (+1) ед,
  • самолетов – 267 (+1) ед,
  • вертолетов – 235 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1097 (+11),
  • крылатых ракет ‒ 249 (+2),
  • кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3908 (+18) ед,
  • специальной техники – 136 (+0).

Больше всего Силы обороны всыпали оккупантам на Криворожском и Краматорском направлениях.

Напомним, что во время массированной ракетной атаки российские воины "под шумок" продолжали отбирать плавсредства у местного населения на Херсонском направлении.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Озаряновка, Каменка, Первомайское и Невельское.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
713
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