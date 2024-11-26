ВСУ зачистили Купянск от российских захватчиков — DeepState

Вместе с тем, враг продвигается по другим направлениям.

Украинские военные закончили зачистку города Купянск Харьковской области от российских захватчиков.

Об этом говорится в сообщении аналитиков проекта DeepState.

"Силы Обороны Украины завершили зачистку Купянска", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, по сообщению экспертов DeepState, российские захватчики обладают продвижением возле Новомлинска Харьковской области, Дальнего, Константинопольского, в Раздольном, Петровке и Курахово Донецкой области.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ готовятся к массовой атаке со стороны 50 тысяч россиян в Курщине.

Кроме того, мы ранее информировали, что с начала суток враг 116 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

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