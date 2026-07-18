ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
292
Время на прочтение
1 мин

ВСУ зачистили центр Константиновки и подняли украинский флаг: видео

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка разбили скопление вражеских сил в частной застройке Константиновки и вернули сине-желтый флаг в центр города.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Украинский военный с флагом в Константиновке

Украинский военный с флагом в Константиновке / © скриншот с видео

Украинские военные зачистили центральную часть Константиновки Донецкой области. Над одним из зданий установили флаг Украины.

Об этом сообщили в 425 отдельном штурмовом полку «Скеля» в Telegram.

На видео, которое опубликовали в полку, российские военные накапливались в частной застройке города. Дальше их атаковали беспилотниками. Также в 425 ОШП показали другие кадры поражения военных РФ в Константиновке.

По данным полка, Силы обороны зачистили центральную часть города.

«425 полк „Скала“ боевое задание выполнил. Украинский город Константиновка снова под сине-желтым флагом. Работаем дальше до полного увольнения Украины. Слава Украине!», — сказал один из военных на видео.

Ранее мы писали о том, что армия РФ продвинулась возле важного города Донецкой области. Это село Иванополье, которое принадлежит Константиновской городской общине Краматорского района Донецкой области.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
292
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie