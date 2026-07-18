ВСУ зачистили центр Константиновки и подняли украинский флаг: видео

Украинский военный с флагом в Константиновке / © скриншот с видео

Реклама

Украинские военные зачистили центральную часть Константиновки Донецкой области. Над одним из зданий установили флаг Украины.

Об этом сообщили в 425 отдельном штурмовом полку «Скеля» в Telegram.

На видео, которое опубликовали в полку, российские военные накапливались в частной застройке города. Дальше их атаковали беспилотниками. Также в 425 ОШП показали другие кадры поражения военных РФ в Константиновке.

Реклама

По данным полка, Силы обороны зачистили центральную часть города.

«425 полк „Скала“ боевое задание выполнил. Украинский город Константиновка снова под сине-желтым флагом. Работаем дальше до полного увольнения Украины. Слава Украине!», — сказал один из военных на видео.

Дата публикации 16:07, 18.07.26 Количество просмотров 12 Силы обороны провели зачистку центра Константиновки в Донецкой области

Ранее мы писали о том, что армия РФ продвинулась возле важного города Донецкой области. Это село Иванополье, которое принадлежит Константиновской городской общине Краматорского района Донецкой области.

Новости партнеров