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- Украина
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ВСУ зачистили центр Константиновки и подняли украинский флаг: видео
Бойцы 425-го отдельного штурмового полка разбили скопление вражеских сил в частной застройке Константиновки и вернули сине-желтый флаг в центр города.
Украинские военные зачистили центральную часть Константиновки Донецкой области. Над одним из зданий установили флаг Украины.
Об этом сообщили в 425 отдельном штурмовом полку «Скеля» в Telegram.
На видео, которое опубликовали в полку, российские военные накапливались в частной застройке города. Дальше их атаковали беспилотниками. Также в 425 ОШП показали другие кадры поражения военных РФ в Константиновке.
По данным полка, Силы обороны зачистили центральную часть города.
«425 полк „Скала“ боевое задание выполнил. Украинский город Константиновка снова под сине-желтым флагом. Работаем дальше до полного увольнения Украины. Слава Украине!», — сказал один из военных на видео.
Ранее мы писали о том, что армия РФ продвинулась возле важного города Донецкой области. Это село Иванополье, которое принадлежит Константиновской городской общине Краматорского района Донецкой области.