ВСУ загнали в ловушку более 2500 оккупантов на Кинбурнской косе: что там происходит

Кинбурнский полуостров и украинский флаг / © ТСН

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На Кинбурнской косе фактически в ловушке оказались более 2500 российских военных, которые скрываются в лесах и блиндажах. Силы обороны Украины ежедневно наносят сокрушительные удары по позициям врага, несмотря на попытки россиян подтягивать новые резервы.

Об этом рассказал командир оперативно-тактической группировки «Одесса», полковник Денис Носиков, сообщает проект «Радио Свобода» «Крым.Реалии».

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На Кинбурнской косе в настоящее время находится более 2500 российских оккупантов. По словам полковника, основная часть захватчиков размещается в лесах, а также в Покровском, Васильевке и Покровке. В этих населенных пунктах имеется значительное количество подвалов, укрытий и блиндажей.

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«Они распределены плюс-минус по всей территории Кинбурнской косы — в различных укрытиях и блиндажах. Мы ежесуточно уничтожаем около 20 блиндажей с живой силой противника. Сколько там вообще уничтожено оккупантов, подсчитать на 100% мы не можем, ведь, кроме авиации и артиллерии, задействованы абсолютно все компоненты, но это очень большие потери», — рассказал Носиков.

Враг в ловушке на Кинбурнской косе

Как отметил командир, российские войска на Кинбурнской косе фактически оказались в ловушке. Россия пытается усилить группировку, перебрасывая резервы с Ореховского и Мелитопольского направлений, однако Силы обороны Украины каждый раз наносят им потери.

Несмотря на это, оккупанты продолжают удерживать косу, поскольку она имеет важное стратегическое значение. Оттуда россияне могут обстреливать южное побережье Николаевской области, а также контролировать Днепровско-Бугский лиман.

Последствия для противника в случае потери Кинбурнской косы

Носиков подчеркнул, что потеря врагом этой территории позволила бы украинским войскам приблизиться к оккупированному Крыму.

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«Им никто не позволит отойти — ни дальше, ни вправо, ни влево. Ведь это выход на Херсонскую область. Там совсем небольшое расстояние: и до Херсонщины, и в направлении Крыма — всего 40–50 километров. Любые БПЛА средней дальности оттуда уже дотягиваются — и до логистики, и до других объектов на оккупированных территориях», — рассказал командир ОТГ «Одесса».

По его словам, благодаря относительно недорогим беспилотникам с Кинбурнской косы можно эффективно поражать цели на оккупированных территориях.

«Поэтому они будут держаться любой ценой: потеря Косы откроет нам путь вперед, и тогда с Крымом для них начнется очень тяжелая история», — пояснил полковник.

Напомним, в конце июня спецназовцы Военно-морских сил ВСУ установили украинский флаг на Кинбурнской косе в знак того, что эта территория принадлежит Украине. О полном отступлении россиян речи не шло, однако враг понес тяжелые потери в результате ударов и откатился на постоянные позиции. Кинбурнская коса остается оккупированной и является зоной активных боевых действий, поскольку враг использует ее для блокирования выхода к Черному морю и обстрелов Николаевской области.

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