ВСУ захватили в плен командира танкового батальона оккупантов

Пленного допросили.

Украинские военные захватили в плен танкиста РФ.

Об этом сообщают в ОК "Північ".

"Нападающий на Украину: командир танкового батальона 35-й мотострелковой бригады г. Олейск Центрального военного округа армии РФ майор Щеткин Леонид Петрович. Выпускник Казанского военного танкового училища. Женат, имеет двоих детей. Его танк был подбит ВСУ, чудом остался жив. в ВСУ! Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Отметим:

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Напомним: