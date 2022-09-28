ВСУ "закобзонили" 58 оккупантов и сбили вражеский Су-25 на Южном направлении — ОК "Юг"

Украинские защитники за прошлые сутки хорошо отработали на юге.
В результате списки россиян сократились на 58 человек, а вражеская авиация потеряла один самолет.
Об этом сообщают в ОК "Юг".
"Авиацией ВСУ по врагу нанесено 5 ударов. А подразделениями противовоздушной обороны уничтожен беспилотный разведчик типа "Орлан-10" в Херсонском районе, а впоследствии в Баштанском районе Николаевщины сбит вражеский штурмовик Су-25. Наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили, в частности, контрольно-наблюдательный пункт и склад с боеприпасами в Бериславском районе Херсонщины", — говорится в сообщении.
Отмечается, что "отминусовано" 58 рашистов, танк и еще 7 единиц автомобильной техники. Остальные результаты доразведываются.
Напомним, что в Херсонской области российские оккупанты попытались провести наступательную операцию танками.
Читайте также:
- "Ни подготовки, ни стрельбищ, них*я": мобилизованные россияне, чуть не плача, рассказывают, что их сразу отправили на фронт (видео)
- "Проглотят": вестник апокалипсиса Медведев издал "фонтан диарейной демагогии" об использовании РФ ядерного оружия
- В Москве члены мобилизационной комиссии выламывают в домах замки и выбивают двери, чтобы вручить повестки — депутат Мосгордумы