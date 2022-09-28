ВСУ "закобзонили" 58 оккупантов и сбили вражеский Су-25 на Южном направлении — ОК "Юг"

Украинские защитники за прошлые сутки хорошо отработали на юге.

В результате списки россиян сократились на 58 человек, а вражеская авиация потеряла один самолет.

Об этом сообщают в ОК "Юг".

"Авиацией ВСУ по врагу нанесено 5 ударов. А подразделениями противовоздушной обороны уничтожен беспилотный разведчик типа "Орлан-10" в Херсонском районе, а впоследствии в Баштанском районе Николаевщины сбит вражеский штурмовик Су-25. Наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили, в частности, контрольно-наблюдательный пункт и склад с боеприпасами в Бериславском районе Херсонщины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "отминусовано" 58 рашистов, танк и еще 7 единиц автомобильной техники. Остальные результаты доразведываются.

Напомним, что в Херсонской области российские оккупанты попытались провести наступательную операцию танками.

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