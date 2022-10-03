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ВСУ уничтожили четыре десятка оккупантов и сбили вражеский вертолет — ОК "Юг"

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ВСУ уничтожили четыре десятка оккупантов и сбили вражеский вертолет — ОК "Юг"

Фото: МВД

Украинские защитники сбили вражеский вертолет на Херсонщине.

На южном направлении за прошедшие сутки было жарко. ВСУ нанесли меткие удары с артиллерии по враждебным позициям и сбили вражеский вертолет.

Об этом сообщают в ОК "Юг".

"Нашей авиацией нанесено 7 ударов по врагу, силами противовоздушной обороны в Бериславском районе сбит вражеский ударный вертолет Ка-52. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 340 огневых задач. Уничтожено 40 рашистов, 2 танка и 7 единиц техники", - говорится в сообщении.

Напомним, что Вооруженные силы Украины подтвердили освобождение села Торское Донецкой области. В Сети начали публиковать фотографии военнослужащих ВСУ с флагом Украины у стелы в поселке Торское.

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