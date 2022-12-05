ВСУ "закобзонили" оккупантов в месте их дислокации под Акимовкой на Запорожье

В Запорожье оккупантам "прилетело" от ВСУ.

В районе Акимовки на оккупированной части Запорожской области ВСУ устроили "фейерверк" для оккупантов. В место их дислокации произошел "прилет".

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"Подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточение живой силы врага в Акимовском районе Запорожской области. Потери противника составляют до 30 военнослужащих ранеными и более — 10 мертвыми", — говорится в сообщении.

Также украинские пилоты за прошедшие сутки нанесли 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 1 удар по позициям зенитных ракетных комплексов противника. Также Силы обороны сбили вражеский вертолет Ка-52 и 4 БПлА оккупантов.

Напомним, что в течение двух дней в 70 раненых и более 230 погибших российских захватчиков доставлены в больничные учреждения временно оккупированных населенных пунктов Донетчины и Луганщины.

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