Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ "закобзонили" оккупантов в месте их дислокации под Акимовкой на Запорожье

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
1133
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ "закобзонили" оккупантов в месте их дислокации под Акимовкой на Запорожье

Фото: Associated Press

В Запорожье оккупантам "прилетело" от ВСУ.

В районе Акимовки на оккупированной части Запорожской области ВСУ устроили "фейерверк" для оккупантов. В место их дислокации произошел "прилет".

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"Подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточение живой силы врага в Акимовском районе Запорожской области. Потери противника составляют до 30 военнослужащих ранеными и более — 10 мертвыми", — говорится в сообщении.

Также украинские пилоты за прошедшие сутки нанесли 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 1 удар по позициям зенитных ракетных комплексов противника. Также Силы обороны сбили вражеский вертолет Ка-52 и 4 БПлА оккупантов.

Напомним, что в течение двух дней в 70 раненых и более 230 погибших российских захватчиков доставлены в больничные учреждения временно оккупированных населенных пунктов Донетчины и Луганщины.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1133
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация