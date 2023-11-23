ВСУ "закобзонили" российского пропагандиста Максудова

Пропагандист получил множественные обломочные ранения, открытые переломы конечностей и у него оторвало пальцы.

Умер российский пропагандист из "Россия 24" Борис Максудов, получивший ранения во время удара ВСУ под Токмаком.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

По данным телеграмм-канала BAZA, днем 22 ноября Максудов вел пропагандистскую съемку репортажа о 503-м мотострелковом полке, близ села Мирного, когда с беспилотника было сброшено взрывное устройство. Он получил множественные обломочные ранения, открытые переломы конечностей и у него оторвало пальцы.

Он был доставлен в военный госпиталь Токмака, откуда его ночью решили перевести в Джанкой. Однако по дороге он умер.

Главный пропагандист Владимир Соловьев в Сети сообщил, что Максудов скончался в 6 часов утра.

Добавим, что в Минобороны страны-агрессоры уверяли, что его жизни вроде бы ничего не угрожало.

Напомним, в Генштабе назвали потери РФ по состоянию на 23 ноября 2023 года.

Читайте также: