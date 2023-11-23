ВСУ "закобзонили" российского пропагандиста Максудова

Пропагандист получил множественные обломочные ранения, открытые переломы конечностей и у него оторвало пальцы.
Умер российский пропагандист из "Россия 24" Борис Максудов, получивший ранения во время удара ВСУ под Токмаком.
Об этом сообщают российские пропагандисты.
По данным телеграмм-канала BAZA, днем 22 ноября Максудов вел пропагандистскую съемку репортажа о 503-м мотострелковом полке, близ села Мирного, когда с беспилотника было сброшено взрывное устройство. Он получил множественные обломочные ранения, открытые переломы конечностей и у него оторвало пальцы.
Он был доставлен в военный госпиталь Токмака, откуда его ночью решили перевести в Джанкой. Однако по дороге он умер.
Главный пропагандист Владимир Соловьев в Сети сообщил, что Максудов скончался в 6 часов утра.
Добавим, что в Минобороны страны-агрессоры уверяли, что его жизни вроде бы ничего не угрожало.
Напомним, в Генштабе назвали потери РФ по состоянию на 23 ноября 2023 года.
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