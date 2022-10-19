ВСУ закрепляются в Херсонской области: в ОК "Юг" рассказали об обстановке в освобожденных населенных пунктах

На только что освобожденных территориях Херсонщины до сих пор опасно из-за большого количества оставленных оккупантами взрывчаток.

Вооруженные силы Украины закрепляются на освобожденных территориях Херсона. Россияне продолжают издалека обстреливать область, однако у Украины уже есть планы по возвращению этих территорий к жизни.

Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Мы продолжаем закрепляться на уже освобожденных территориях. Есть планы по продвижению, но пока информация о реализации этой части военной операции абсолютно тайная. Враг продолжает дистанционное контрбатарейное противодействие, обстрелы на дальних расстояниях и применение авиационных ударов", — рассказала Гуменюк.

В частности, этой ночью враг пытался отработать по позициям украинских защитников вертолетами Ми-8, а уже к утру ВСУ приземлили вражеский вертолет Ка-52.

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В общей сложности на освобожденных территориях разрушено от 40 до 80% зданий. Россияне заминировали многие объекты во время своего отступления, поэтому возвращаться в деоккупированные населенные пункты пока опасно.

"Очень большая площадь заминирована врагом при отступлении. Поэтому очень важно, чтобы люди не спешили возвращаться в деоккупированные населенные пункты, а дали возможность завершить стабилизационные мероприятия. А также чтобы находились на связи с местными администрациями, чтобы знать есть ли газ, электропитание, водоснабжение", — объяснила Гуменюк.

Она подчеркнула, что Вооруженные силы Украины в отличие от российских оккупантов не уничтожают здания с местными жителями, их дома и объекты инфраструктуры. Украинская артиллерия работает точно и только по вражеским целям.

Напомним, жителей Херсона просят подготовить укрытие из-за возможных провокаций российских военных. Местных призывают сложить "тревожный чемоданчик" и запастись водой и едой на несколько суток.

Оккупанты бегут из Херсона из-за страха перед ВСУ

Российский гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо 18 октября объявил о перемещении гражданского населения на левый берег Днепра из-за так называемой опасности затопления в результате подрыва Каховской ГЭС. Оккупанты придумали, что соответствующий "теракт" планируют ВСУ.

Уже на следующий день, 19 октября, коллаборант Сальдо сообщил, что въезд для гражданских в Херсонскую область закрывается на семь дней.

Новоиспеченный командующий войной РФ против Украины генерал Сергей Суровикин признал, что ситуация под Херсоном "непростая" и предупредила о возможности принятия "непростых решений".

По предположениям мэра Мелитополя Ивана Федорова, россияне готовят принудительную депортацию из Херсона, потому что хотят заселить город лояльными в РФ жителями.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что оккупанты могут уйти с правого берега Днепра, но уцелевшие там войска могут быть брошены в новое наступление на Киев или переброшены на Донецкое направление.

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