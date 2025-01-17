ВСУ занимаются ликвидацией "плацдарма" россиян на берегу реки Оскол — ОСУВ "Хортица"

Украинские военные сейчас пытаются ликвидировать российский так называемый "плацдарм" на берегу реки Оскол, что на Харьковщине.

Об этом сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов, информирует Радио Свобода.

Он заявил, что в настоящее время целые обороны пытаются вытеснить захватчиков и установить полный контроль над побережьем.

"Попытки окупантов форсировать Оскол продолжаются постоянно, но это водное форсирование. У нас в сводках фигурируют где-то в сутки от 1 до 3 поражений плавсредства", — рассказал спикер.

Он отметил, что россияне используют небольшие лодки, чтобы переправиться на другой берег.

"Сейчас идет попытка ликвидации их плацдарма на берегу. Но это не плацдарм в классическом понимании. Это скорее большое количество людей, которые засели по посадкам и населенным пунктам, то есть это не оборудованные позиции, а это определенное количество врага, которое смогло проникнуть переправиться за реку и сейчас прячутся по посадкам, пытаются как-то скоординировать свои действия", – объяснил Трегуб.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные отражают атаки врага на Харьковском и Лиманском направлениях, несмотря на увеличение интенсивности атак.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские военные изменили тактику применения танков на фронте.

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