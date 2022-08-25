ВСУ заставили оккупантов накивать пятками на направлении Пески – Первомайское

В Донецкой области российские оккупанты пытались штурмовать в направлении Песков.
ВСУ отразили вражеские атаки и заставили врага отступить.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
На Авдеевском направлении противник нанес огневое поражение по районам Покровска, Нетайлового, Первомайского, Орловки, Водяного, Новобахмутовки, Шумов и Нью-Йорка.
"Вражеская авиация действовала возле Марьинки, Красногоровки и Невельского. Противник пытался вести наступление в направлении Пески — Первомайское, успеха не имел, отошел", — сообщили в Генштабе.
Напомним, что ВСУ "закобзонили" 11 кафиров во время построения.
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