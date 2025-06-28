ВСУ заявляют об остановке РФ на Сумщине: обошлась ли угроза для Сум и области

Наступление на Сумы. / © ТСН

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Главком ВСУ Александр Сырский заявляет, что продвижение оккупантов РФ в Сумской области удалось остановить. Впрочем, считать, что угроза миновала преждевременно. Русские могут опрокинуть подкрепление и возобновить наступление.

Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире FREEДОМ.

Попович не исключает, что командование РФ может опрокинуть подкрепление и возобновить наступление.

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"Этого абсолютно нельзя исключать. Ведь стоит задача - создать там "буферную зону". Эта задача будет выполняться. Войска выполняют приказ, они будут пытаться это сделать", - отмечает военный эксперт.

В частности, появилась информация, что в помощь РФ в летнем наступлении могут быть опрокинуты дополнительные контингенты военных из Северной Кореи. Поэтому, считает Попович, нельзя исключать того, что они могут принять участие в боях на территории Сумской области.

"Если это будут новые военнослужащие из Северной Кореи, то они ведь не будут осведомлены, скажем так, о современных методах ведения боевых действий. Они могут повторить судьбу тех войск, которые были переброшены на Курщину в декабре прошлого года. Мы помним, что произошло с ними на первом этапе", - говорит эксперт.

По его словам, в Сумской области российские войска местами деморализованы. Известны случаи отказа от выполнения боевых задач и дезертирства в рядах российских войск

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Попович также отмечает: даже если бы российские войска не находились на территории Сумской области, Сумы россияне все равно бы терроризировали - если не FPV-дронами, то ракетами и "Шахедами".

"Знаем о тактике российских войск, которая подвергает террору максимальное количество крупных украинских городов, особенно тех, которые расположены близко к границе, или к линии фронта", - отмечает обозреватель.

Напомним, 26 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что военные успешно остановили продвижение российских войск в приграничных районах Сумской области. По его словам, "по состоянию на эту неделю ВСУ отразили летнее наступление российских войск в приграничном районе Сумской области и стабилизировали линию фронта".

Впрочем, военный эксперт Игорь Романенко считает, что еще рано говорить об успехе ВСУ.

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Дата публикации 19:27, 27.06.25 Количество просмотров 25 Тяжелые бои на Сумщине и усиление атаки Шахедами – реальный прогноз войны от Мусиенко