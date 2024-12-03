ВСУ значительно улучшили свои позиции на Купянском направлении — генерал Романенко

Российские захватчики продолжают проводить непрерывные атаки на позиции сил обороны Украины на Кураховском и Покровском направлениях.

Об этом в эфире Эспрессо заявил основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины" генерал, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ (2006-2010) Игорь Романенко.

Он отметил, что позиции украинцев в районе Купянска значительно улучшились, поскольку из двух плацдармов, которые удалось к тому захватить россиянам, один отбили полностью и давят на другой.

"Это важно, потому что, если посмотреть на это Купянское направление, Харьковщину, то там сформировалось две группировки. Северная — это Купянск, Купянск Узловой, вокруг которых происходят эти события (Силы обороны освободили Новомлынск Купянского района), — ред.) А южнее мы видим, что враг пытается полуокружить, дожать до реки, и они штурмуют в районе Боровой для того, чтобы замкнуть и сформировать таким образом южную группировку с последующими ответными действиями.

Эксперт отметил, что также захватчики продолжают постоянно атаки на Часов Яр.

"Враг атакует по фронту в первую очередь не только из района Калиновки на севере, Иванское — на юге, а уже непосредственно в известных микрорайонах: Новый, Октябрьский по городу. И ситуация пока, скажем, удерживается еще за счет того, что на юге от Временного Яра наши защитники держатся в районе Авдеевки. В Торецке идут бои прямо в городе, есть большая угроза, она сохраняется. По Кураховому: враг зашел и идут бои за центр города, и ситуация на юге от Курахового, там наше вклинение, которое было более глубокое, оно уменьшается. вражескому вооружению, технике, живой силе и пытаются постепенно отходить, не теряя много войск", — отметил генерал.

Кроме того, Романенко заявил, что есть ухудшение ситуации для сил обороны на Покровском направлении.

"В целом ситуация ухудшается не только непосредственно по Кураховому, но и по Покровску. То есть мы с вами обсуждали уже в эфире когда-то относительно того, что врагу не удалось там больше двух месяцев назад по фронту было захватить Покровск. Поэтому они перегруппировались и постепенно с юга продолжают это наступление, захватив Угледар, теперь бои идут в районе Курахово. Но основная цель в этом регионе — это непосредственно Покровск и на этом направлении тоже ведутся интенсивные бои", – рассказал Игорь Романенко.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ грозит полуокружение в Донецкой области.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт рассказал о новом виде войны в Курской области.

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