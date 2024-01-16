Вся граница с Польшей полностью разблокирована: завершился протест возле "Ягодина" – Госпогранслужба

Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях производится в обычном режиме.

Движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" также возобновилось: польские перевозчики завершили акцию протеста.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

Как сообщил украинским коллегам Пограничный караул Республики Польша в 20:00 (по киевскому времени) 16 января завершилась акция протеста польских перевозчиков перед пунктом пропуска "Дорогуск — Ягодин".

Также читайте Польские фермеры останавливают протесты на границе с Украиной

Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях производится в обычном режиме.

Таким образом блокада украинской границы с польской стороны на данный момент полностью снята.

Ранее сообщалось, что перевозчики завершили блокировку границы перед пунктами пропуска "Краковец" и "Рава-Русская".

"Это не конец, но протест будет приостановлен. Мы согласовали определенные условия, мы дадим время правительству поработать, поскольку это новое правительство", – сказал Томаш Борковски из Комитета защиты транспортников и работодателей транспорта.

Следует отметить, что польские фермеры решили приостановить акцию протеста на границе с Украиной после того, как правительство согласилось на их требования в начале этого месяца. Поляки-протестующие требовали от ЕС восстановить систему, согласно которой украинские компании нуждаются в разрешении на работу в ЕС, а также для въезжающих в Украину европейских дальнобойщиков.

Напомним, свою забастовку польские перевозчики начали 6 ноября 2023 года.

Читайте также: