Украина
1245
1 мин

В Сумах женщина организовала бордель в хостеле: пыталась втянуть 16-летнюю сироту

Злоумышленница пыталась вовлечь в проституцию 16-летнюю девушку-сироту.

Вера Хмельницкая
Украинку разоблачили на организации борделя

Украинку разоблачили на организации борделя

В Сумах разоблачена 50-летняя женщина, которая организовала место разврата в одном из хостелов и привлекала клиентов через Сеть.

Об этом сообщили в ГПСУ.

«Подозреваемая оказывала интимные услуги сама и втягивала других женщин. Стоимость составила около 6000 грн в час. Кроме того, злоумышленница пыталась вовлечь в проституцию 16-летнюю девушку-сироту, обещая ей жилье и стабильный доход», — говорится в сообщении.

Женщина организовала подпольный публичный дом.

Женщина организовала подпольный публичный дом.

В настоящее время злоумышленница задержана. Во время обыска изъяли деньги, интимные аксессуары, контрацептивы, а также предметы, похожие на патроны и магазины автомата. Ей сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, решается вопрос о мере пресечения.

Напомним, в Кременчуге Полтавской области пенсионерка обустроила подпольное место для предоставления сексуальных услуг, используя затруднительное положение других женщин. Следствие выяснило, что организатор лично координировала клиентов по телефону.

