Вся неделя будет аномально жаркой: прогноз погоды в Украине на 21-27 июня

В некоторых регионах периодически будут идти кратковременные грозовые дрощи.

Неделя, 21-27 июня, в Украине будет жаркой — днем температура воздуха будет прогреваться выше 30°.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, в понедельник, 21 июня, синоптики осадков не прогнозируют, лишь в Карпатском регионе отдельные небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем в южных областях и на Прикарпатье 24-29°, на остальной территории 27-32°, в Карпатах ночью 9-14°, днем 17-22°.

22-23 июня в восточных и большинстве северных областей без осадков, на остальной территории местами небольшие кратковременные дожди (преимущественно днем), грозы. Температура ночью 14-20°, днем 27-32°, в восточных областях до 34°.

24-25 июня и на выходных, 26-27 июня, в восточных и юго-восточных областях без осадков, температура ночью 15-20°, днем 30-34°. На остальной территории Украины местами небольшие кратковременные дожди (преимущественно днем), отдельные грозы, температура ночью 13-18°, днем 27-32°, в западных областях (кроме Закарпатья) 24-29°.

В Киеве 21 июня без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 30-32°. 22-24 июня в столице местами будет идти небольшой кратковременный дождь, гроза (ночью 22 июня без осадков). Температура ночью 18-20°, днем 30-32°. На выходных, 26-27 июня, в Киеве также прогнозируют кратковременные дожди, температура ночью 23-24°, днем 29-31°.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

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