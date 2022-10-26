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Вся Николаевская область осталась без света: почему и когда включат

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Вся Николаевская область осталась без света: почему и когда включат

Фото: УНИАН

Отключение вынужденное для стабилизации энергосистемы.

Вся Николаевская область с восьми утра 26 октября осталась без света в целях стабилизации энергосистемы. Когда включат электроэнергию – пока неизвестно.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

"С целью стабилизации электросети по Николаевской области утром 26 октября электричества вынуждены отключить все 10 групп потребителей. Стабилизационные отключения начались в 8 часов утра", — отметили в Николаевоблэнерго.

За оперативными изменениями можно следить на официальной странице Николаевоблэнерго в Facebook.

Список населенных пунктов, где отключили электроснабжение, можно посмотреть здесь.

Напомним, в компаниях Vodafone, Lifecell и Kyivstar объяснили, почему отсутствует мобильная связь и интернет, когда временно выключают электроснабжение. Украинцы в Сети часто жалуются на перебои.

Отключение света будет продолжаться, а зимой их могут продлить

Отключение света будет продолжаться, а зимой их могут продлить

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