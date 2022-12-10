Вся Одесщина – дальше без света: времени на восстановление нужно гораздо больше, чем раньше

После завершения ремонтов энергетики смогут начать включать свет на некоторое время.

Одесса и вся область остаются без света по состоянию на вечер 10 декабря и времени на восстановление энергообъектов понадобится гораздо больше, чем в предыдущие разы после вражеских обстрелов.

Об этом сообщили в ДТЭК "Одесские электросети".

Отмечается, что ситуация в энергетике Одесской области остается сложной. Энергетики продолжают неустанно работать для того, чтобы восстановить разрушенное и возобновить электроснабжение по стабилизационным графикам. Всего в области круглосуточно работают 206 бригад ДТЭК "Одесские электросети".

"По предварительным прогнозам, времени на восстановление энергообъектов в Одесской области понадобится гораздо больше, чем в предыдущие разы после вражеских обстрелов. После завершения восстановительных работ, энергетики ДТЭК "Одесские электросети" смогут начать включать свет на некоторое время", — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что при появлении электроэнергии не нужно включать в розетки одновременно утюги, бойлеры, чайники или электроплиты. Ведь это спровоцирует новые аварийные ситуации и без света можно остаться еще дольше.

Напомним, российские войска атаковали Одесщину дронами-камикадзе в ночь на 10 декабря. В результате атак повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Так что в Одессе пришлось отключить от электроэнергии всех потребителей, кроме критической инфраструктуры. В области тоже ввели экстренные отключения.

Из-за дефицита электроэнергии в Одессе прекратил работу весь электротранспорт.

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