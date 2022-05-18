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Вся пенсия в смартфоне: ПФУ создало специальное мобильное приложение для пенсионеров

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Вся пенсия в смартфоне: ПФУ создало специальное мобильное приложение для пенсионеров

мобильное приложение для пенсионеров / Фото: pixabay.com

Созданное Пенсионным фондом Украины приложение получило название "Пенсионный фонд". Загрузить его можно на смартфон или планшет. Приложение должно помочь не только нынешним, но и будущим пенсионерам получить информацию о зарплате, пенсии. Что посмотреть в "Пенсионном фонде" — в материале ТСН.ua

Мобильное приложение позволит:

  • узнать размер уже назначенной пенсионной выплаты,
  • контролировать уплату ЕСВ и начисление страхового стажа,
  • видеть размер своей зарплаты, с которой платятся налоги,
  • подавать заявки о внесении изменений в свое пенсионное дело.

Мобильное приложение предоставляет доступ к следующим ресурсам:

  • в электронные сервисы Пенсионного Фонда Украины,
  • ко всем данным персональной учетной карточки: информации о заработной плате, страховом стаже, уплаченном в свою пользу взносам и другому,
  • к электронной трудовой книжке,
  • к листьям нетрудоспособности,
  • к данным электронного пенсионного дела.

"Пенсионный фонд" предоставляет возможность:

  • дополнительного контроля за уплатой страхователями страховых взносов,
  • подать заявление на назначение или перерасчет пенсий,
  • подать заявление на оформление пенсионного удостоверения,
  • подавать данные для внесения изменений в пенсионное дело,
  • получать и загружать электронные документы из Реестра застрахованных лиц,
  • верификации документов, справок, сформированных в личном электронном кабинете,
  • подавать обращения (запросы, предложения),
  • отслеживать состояние обработки обращений в Пенсионный фонд Украины, в т. ч. прикрепленные к обращениям документы,
  • получать и пересматривать уведомления от Пенсионного фонда Украины.

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