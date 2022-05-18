Вся пенсия в смартфоне: ПФУ создало специальное мобильное приложение для пенсионеров

Созданное Пенсионным фондом Украины приложение получило название "Пенсионный фонд". Загрузить его можно на смартфон или планшет. Приложение должно помочь не только нынешним, но и будущим пенсионерам получить информацию о зарплате, пенсии. Что посмотреть в "Пенсионном фонде" — в материале ТСН.ua
Мобильное приложение позволит:
- узнать размер уже назначенной пенсионной выплаты,
- контролировать уплату ЕСВ и начисление страхового стажа,
- видеть размер своей зарплаты, с которой платятся налоги,
- подавать заявки о внесении изменений в свое пенсионное дело.
Мобильное приложение предоставляет доступ к следующим ресурсам:
- в электронные сервисы Пенсионного Фонда Украины,
- ко всем данным персональной учетной карточки: информации о заработной плате, страховом стаже, уплаченном в свою пользу взносам и другому,
- к электронной трудовой книжке,
- к листьям нетрудоспособности,
- к данным электронного пенсионного дела.
"Пенсионный фонд" предоставляет возможность:
- дополнительного контроля за уплатой страхователями страховых взносов,
- подать заявление на назначение или перерасчет пенсий,
- подать заявление на оформление пенсионного удостоверения,
- подавать данные для внесения изменений в пенсионное дело,
- получать и загружать электронные документы из Реестра застрахованных лиц,
- верификации документов, справок, сформированных в личном электронном кабинете,
- подавать обращения (запросы, предложения),
- отслеживать состояние обработки обращений в Пенсионный фонд Украины, в т. ч. прикрепленные к обращениям документы,
- получать и пересматривать уведомления от Пенсионного фонда Украины.
Читайте также:
В июне доплату к пенсии получит около миллиона украинцев: кто получатели и какие суммы начислены
У кого из пенсионеров средняя пенсия после индексации составляет более 8500 грн.