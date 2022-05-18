Вся пенсия в смартфоне: ПФУ создало специальное мобильное приложение для пенсионеров

Созданное Пенсионным фондом Украины приложение получило название "Пенсионный фонд". Загрузить его можно на смартфон или планшет. Приложение должно помочь не только нынешним, но и будущим пенсионерам получить информацию о зарплате, пенсии. Что посмотреть в "Пенсионном фонде" — в материале ТСН.ua