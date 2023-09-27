"Вся Украина на минуту остановится": Зеленский анонсировал акцию памяти 1 октября

1 октября Украина впервые отметит в новую дату День своих защитников и защитниц.

По всей Украине в воскресенье, 1 октября, в День защитников и защитниц состоится масштабная минута молчания в память о всех погибших воинах.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"В это воскресенье впервые вся Украина на минуту остановится, чтобы молчанием почтить подвиг наших людей, погибших, защищая наше государство и украинцев. Пусть это станет нашей новой традицией. 9:00. Воскресенье. 1 октября. Центральные площади и улицы украинских городов. Минута чести. Минута молчания. И вечность памяти о наших павших защитниках и защитницах", — говорится в сообщении.

Напомним, 14 июля Верховная Рада изменила даты некоторых праздников. В частности, День защитников и защитниц Украины будет официально отмечаться 1 октября, а не 14 октября.

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