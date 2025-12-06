- Дата публикации
Украина
- Украина
- 4448
- 1 мин
Вся Украина под угрозой: зафиксирован взлет МиГ-31К, объявлена ракетная опасность
По всей территории Украины объявлена ракетная опасность после фиксации взлета российского истребителя МиГ-31К, который является носителем баллистических ракет «Кинжал».
В ночь на 6 декабря по всей Украине объявлена масштабная ракетная опасность. Воздушные силы сообщили о взлете российского МиГ-31К — самолета, способного нести сверхзвуковые ракеты «Кинжал», представляющие особо серьезную угрозу из-за скорости и сложности перехвата.
Сирены раздаются во всех областях страны. Военные призывают граждан немедленно пройти к укрытиям и оставаться там до отбоя тревоги.
Жителей просят соблюдать информационную тишину, не публиковать фото и видео работы ПВО, а также не подвергать себя опасности.
Ранее речь шла о том, что в воздушном пространстве зафиксированы вражеские дроны, ПВО работает .