Вся Украина под угрозой: зафиксирован взлет МиГ-31К, объявлена ракетная опасность

Воздушная тревога / © ТСН.ua

В ночь на 6 декабря по всей Украине объявлена масштабная ракетная опасность. Воздушные силы сообщили о взлете российского МиГ-31К — самолета, способного нести сверхзвуковые ракеты «Кинжал», представляющие особо серьезную угрозу из-за скорости и сложности перехвата.

Сирены раздаются во всех областях страны. Военные призывают граждан немедленно пройти к укрытиям и оставаться там до отбоя тревоги.

Жителей просят соблюдать информационную тишину, не публиковать фото и видео работы ПВО, а также не подвергать себя опасности.

Ранее речь шла о том, что в воздушном пространстве зафиксированы вражеские дроны, ПВО работает .