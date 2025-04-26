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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Вся Украина под желто-оранжевым предупреждением: чего ждать от погоды

Граждан просят осторожничать на улицах, избегать пребывания под деревьями и слабо закрепленными конструкциями.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Укргидрометцентр предупредил о ночных заморозках и сильном ветре по всей Украине

Укргидрометцентр предупредил о ночных заморозках и сильном ветре по всей Украине

Укргидрометцентр предупредил об существенном ухудшении погодных условий на всей территории Украины. По состоянию на 26 апреля по стране объявлен желтый и оранжевый уровни опасности.

Соответствующую информацию обнародовали на официальном сайте.

По прогнозам синоптиков, этой ночью возможны заморозки до -5° в воздухе, критические для весенней флоры.

«Ожидается, что заморозки могут серьезно повредить раннецветущим деревьям и растениям», — отмечают в Укргидрометцентре.

Кроме того, в большинстве регионов прогнозируются сильные порывы ветра до 20-30 м/с. Это может создать дополнительные риски для транспорта, электросетей и зданий.

Напомним, ранее мы писали, что синоптики предупредили украинцев о новых перепадах температуры.

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