Вся Украина "покраснела" из-за воздушной тревоги: находитесь в укрытиях

В стране объявлена ракетная опасность.
Вражеские ракеты, выпущенные из российских самолетов, вошли в украинское воздушное пространство.
Первая группа крылатых ракет – в Сумской области, в направлении Полтавщины и Черниговщины – уточняют в Воздушных Силах ВСУ.
"Есть угроза удара крылатыми ракетами и боевыми беспилотниками", — предупреждает жителей Львовщины глава ОВА Максим Козицкий.
В то же время, сейчас ракета на Полтавщине и движется в направлении Киевщины, — рассказали в ПС ВСУ.
"Еще ракета в Полтавской области, курс — Полтава", — добавили украинские военные.
"4 борта ТУ-95мс пускали в разных местах в районе Энгельса парами. То есть сначала пустила одна пара, потом другая. Поэтому считаем, что ракеты летят двумя группами, – пишут мониторинговые каналы. Сейчас – ракеты снова в воздушном пространстве Киевской области, курсом Переяслав -> Обухов. Курс могут менять", — говорится в сообщении мониторинговых каналов.
Позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности ваших близких.
Напомним, что ранее были подтверждены вылеты около 5 бортов Ту-95мс.
Также раньше почти половина Украины "покраснела" из-за кружения вражеских беспилотников.
А между тем в Крыму раздались взрывы: мост через Керченский пролив перекрыт.
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