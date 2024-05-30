Вся Украина "покраснела" из-за воздушной тревоги: находитесь в укрытиях

Вражеские ракеты, выпущенные из российских самолетов, вошли в украинское воздушное пространство.

Первая группа крылатых ракет – в Сумской области, в направлении Полтавщины и Черниговщины – уточняют в Воздушных Силах ВСУ.

"Есть угроза удара крылатыми ракетами и боевыми беспилотниками", — предупреждает жителей Львовщины глава ОВА Максим Козицкий.

В то же время, сейчас ракета на Полтавщине и движется в направлении Киевщины, — рассказали в ПС ВСУ.

"Еще ракета в Полтавской области, курс — Полтава", — добавили украинские военные.

"4 борта ТУ-95мс пускали в разных местах в районе Энгельса парами. То есть сначала пустила одна пара, потом другая. Поэтому считаем, что ракеты летят двумя группами, – пишут мониторинговые каналы. Сейчас – ракеты снова в воздушном пространстве Киевской области, курсом Переяслав -> Обухов. Курс могут менять", — говорится в сообщении мониторинговых каналов.

Позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности ваших близких.

Напомним, что ранее были подтверждены вылеты около 5 бортов Ту-95мс.

Также раньше почти половина Украины "покраснела" из-за кружения вражеских беспилотников.

А между тем в Крыму раздались взрывы: мост через Керченский пролив перекрыт.

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