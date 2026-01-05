- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 261
- Время на прочтение
- 1 мин
Вся Украина — ракетная опасность: зафиксирован вылет МиГ-31К в РФ
По всей территории Украины объявлена ракетная опасность из-за вылета российского истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет «Кинжал».
По всей территории Украины объявлена ракетная опасность из-за вылета российского истребителя МиГ-31К.
По сообщениям мониторинговых каналов, существует угроза пуска аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал».
Граждане призывают немедленно пройти к укрытиям и находиться там до официального сигнала отбоя воздушной тревоги.