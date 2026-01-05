ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
261
Время на прочтение
1 мин

Вся Украина — ракетная опасность: зафиксирован вылет МиГ-31К в РФ

По всей территории Украины объявлена ракетная опасность из-за вылета российского истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет «Кинжал».

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

По всей территории Украины объявлена ракетная опасность из-за вылета российского истребителя МиГ-31К.

По сообщениям мониторинговых каналов, существует угроза пуска аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал».

Граждане призывают немедленно пройти к укрытиям и находиться там до официального сигнала отбоя воздушной тревоги.

Дата публикации
Количество просмотров
261
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie