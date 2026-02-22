Вся Украина — ракетная опасность: зафиксирован взлет МиГ-31К

Воздушная тревога / © из соцсетей

По данным мониторинговых каналов, зафиксирован подъем истребителей МиГ-31К – носителей аэробалистических ракет «Кинжал».

В настоящее время в небе находятся четыре МиГ-31К.

Также сообщается об угрозе применения дальнобойной баллистической ракеты «Орешник» из полигона Капустин Яр в РФ. Речь идет о возможном пуске или имитации пуска ракет.

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.

Граждане призывают немедленно пройти к укрытиям и оставаться там до официального отбоя тревоги.

Ранее мониторинговые ресурсы сообщили о взлете одного стратегического побомбардировщика Ту-160 с авиабазы "Энгельс-2".