ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
175
Время на прочтение
1 мин

Вся Украина — ракетная опасность: зафиксирован взлет МиГ-31К

По всей территории Украины объявлена ракетная опасность после фиксации взлета российских МиГ-31К.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © из соцсетей

По данным мониторинговых каналов, зафиксирован подъем истребителей МиГ-31К – носителей аэробалистических ракет «Кинжал».

В настоящее время в небе находятся четыре МиГ-31К.

Также сообщается об угрозе применения дальнобойной баллистической ракеты «Орешник» из полигона Капустин Яр в РФ. Речь идет о возможном пуске или имитации пуска ракет.

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.

Граждане призывают немедленно пройти к укрытиям и оставаться там до официального отбоя тревоги.

Ранее мониторинговые ресурсы сообщили о взлете одного стратегического побомбардировщика Ту-160 с авиабазы "Энгельс-2".

Дата публикации
Количество просмотров
175
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie