- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 175
- Время на прочтение
- 1 мин
Вся Украина — ракетная опасность: зафиксирован взлет МиГ-31К
По всей территории Украины объявлена ракетная опасность после фиксации взлета российских МиГ-31К.
По данным мониторинговых каналов, зафиксирован подъем истребителей МиГ-31К – носителей аэробалистических ракет «Кинжал».
В настоящее время в небе находятся четыре МиГ-31К.
Также сообщается об угрозе применения дальнобойной баллистической ракеты «Орешник» из полигона Капустин Яр в РФ. Речь идет о возможном пуске или имитации пуска ракет.
Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.
Граждане призывают немедленно пройти к укрытиям и оставаться там до официального отбоя тревоги.
Ранее мониторинговые ресурсы сообщили о взлете одного стратегического побомбардировщика Ту-160 с авиабазы "Энгельс-2".