Вся в синяках и с переломами: в Днепре в колодце обнаружили тело молодой женщины

Вся в синяках и с переломами: в Днепре в колодце обнаружили тело молодой женщины

Женщину перед смертью жестоко избили.

В Днепре в колодце на улице Араратской обнаружили тело молодой женщины. В ее убийстве подозревают владельца частного дома.

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Об этом сообщает Информатор.

В понедельник, 12 июля, в колодце, расположенном на территории частного дома на улице Араратской, обнаружили тело женщины с повреждениями. На вид умершей было около 35-40 лет.

По всему лицу женщины были гематомы и кровоизлияния, а также эксперты обнаружили несколько переломов.

В тот же день правоохранители установили, что к убийству причастен житель дома. Он сам признался, что за 2 дня до этого выпивал с малознакомой ему женщиной. Во время застолья между ними произошел конфликт. Мужчина бил женщину до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни. После этого он избавился от тела, выбросив в колодец.

Напомним, что в Шостке Сумской области во дворе частного дома было найдено тело 69-летнего владельца со следами побоев. Подозреваемого в убийстве уже задержан.

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