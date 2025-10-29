Всему есть предел: военный обозреватель раскрыл ситуацию у Мирнограда

Фронт / © ТСН.ua

Реклама

Российские пехотные группы уже достаточно давно подобрались к южным окрестностям Мирнограда, и это не новость. Но в последнее время оккупанты начали давление со стороны Новоэкономического и Родинского.

Об этом написал военный блоггер Богдан Мирошников.

В чем причина

По словам блоггера, ситуация стала логичным следствием проседания обороны в том направлении.

Реклама

«При этом я не могу сказать, что там был какой-то провал. Нет, напротив. С нашей стороны там опытные подразделения, много месяцев державшие границы без потерь территорий. Но во всем есть предел, и именно это собственно и произошло», — пишет он.

Как объясняет Мирошников, когда более 12 месяцев в твоей зоне ответственности враг без остановок чинит давление и штурмы, рано или поздно проседание будет.

«То, как удерживались рубежи у северной части Гродовки еще с августа 2024 года — выгодно для отдельного фильма. И на том участке до сих пор есть позиции, которые стоят с августа 2024 без изменений. Поэтому давайте без измены и прочего — у нас этого и так хватает для более очевидных ситуаций и развития событий», — заметил военный блоггер.

Также он отмечает, что остаточная доля покровско-мирноградской агломерации решится не в городских боях, а на линии Белицкое-Гришино-шахта «Покровская».

Реклама

Напомним, войска РФ зашли на окраины Мирнограда Покровского района Донецкой области. По сообщениям военных, в городе продолжаются интенсивные уличные бои.

«Наши Силы обороны пытаются удержать, делают фортификационные оборонные сооружения, но ситуация достаточно тяжелая и идут тяжелые бои», — сообщил Шаповал.