Всю ночь армия РФ массированно била по Украине: Зеленский сообщил о последствиях

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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В течение вчерашнего вечера и ночи 29 марта войска России мощно атаковали Украину . оккупанты запустили более 170 дронов. Враг нанес массированный удар по Днепровщине, Киевщине, Сумщине, Харьковщине, Хмельнитчине.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"К сожалению, есть разрушение в каждом регионе, который был под ударом. Наша неизменная благодарность всем, кто помогает людям на местах после таких атак, спасает, оказывает медицинскую помощь, разбирает завалы", - заявил глава государства.

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Он подчеркнул, что на протяжении всей ночи в Днепре ликвидировали последствия атаки РФ. В городе разрушены и повреждены обычные жилые дома, гостинично-ресторанный комплекс, гаражи, СТО. Президент также добавил, что погибли четыре человека, а более 20 - получили ранения. Среди них – беременная женщина.

"Россия смеется над миротворческими усилиями мира - затягивает войну и оказывает этот террор, потому что до сих пор не чувствует реального давления. Дипломатия может сработать, но подкреплена шагами, которые усиливают наших воинов и избавляют оккупантов ресурсов для войны. Партнеры знают, что может помочь, какое давление, и это зависит от Америки украинский президент.

Напомним, вечером 28 марта и этой ночью армия РФ ударила по Украине беспилотниками. ПВО уничтожило 94 дрона, а 63 - локационно потеряно.