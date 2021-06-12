Всю ночь провела в поле: в Николаевской области с собаками и квадрокоптер искали 2-летнюю девочку

Ребенок играл возле дома и потерялась.

В субботу, 12 июня, правоохранители нашли двухлетнюю девочку, которую искали всю ночь.

Об этом сообщила пресс-служба МВД в своем Telegram-канале.

Отмечается, что накануне вечером, 11 июня, полиция получила сообщение о пропаже ребенка в селе Воеводском Николаевской области. Родители рассказали, что дочь играла возле дома, а потом исчезла.

Более 300 человек, среди которых были правоохранители, спецназовцы, волонтеры и местные жители. Также были кинологи с собаками. Задействовали квадрокоптер. Они обследовали село, а также и ближайшие населенные пункты, покинутые помещения, пустыри, колодцы, лесополосы и водоемы. Территорию обследовали с помощью

Около 9:30 утра 12 июня Оля Шевчук нашли в поле в пяти километрах от дома. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Как сообщалось, трехлетнего мальчика, которого бросили на автовокзале, забрали его дед с бабой. А женщине, которая его бросила самого, грозит 5 лет лишения свободы. Так закончилась история, произошедшая в Херсоне. Малыша нашли на скамейке у перрона, он сидел и ждал мачеху, которая приказала ему не трогаться с места. Бросила она ребенка так поссорилась с сожителем.

Новости Украины: в Херсоне женщина намеренно оставила своего 3-летнего пасынка на автовокзале

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку