Всю Пасхальную ночь будет действовать комендантский час — Зеленский

Но уже с пяти утра украинцы смогут посетить храмы в своих городах, городках, общинах, там, где возможно провести службу.

Всю Пасхальную ночь будет действовать комендантский час.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 23 апреля.

Президент отметил, что уже с пяти утра украинцы смогут посетить храмы в своих городах, городках, общинах, там, где возможно провести службу.

"Этой ночью будет действовать комендантский час, прошу вас соблюдать это правило. Это важно с точки зрения безопасности. Но уже с пяти утра сможете посетить храмы в своих городах, городках, общинах, там, где возможно провести службу. Прошу – только утром ", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, Служба безопасности Украины перехватила разговор российского оккупанта с его супругой. Захватчик рассказал, что российские войска в Пасху планируют еще больше обстреливать украинских защитников и мирное население. Более того, враг пишет на снарядах "Христос Воскрес!".

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