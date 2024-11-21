Всю Украину охватила масштабная воздушная тревога: что известно

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!
Всю Украину в четверг, 21 ноября, в 15:06 охватила масштабная воздушная тревога.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!", – говорится в сообщении.
Воздушные силы просят людей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытие.
Напомним, утром 21 ноября российские оккупанты впервые ударили межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж" по Украине. Это произошло во время атаки на Днепр.
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