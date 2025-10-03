ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2173
Время на прочтение
1 мин

Всю Украину охватила масштабная воздушная тревога: какая есть угроза

Все области Украины в красной зоне из-за ракетной опасности.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

Украинув пятницу, 3 октября, по состоянию на 20:42 охватила масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

"Вся Украина - ракетная опасность!" Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэ "Саваслейка", = говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 3 октября Россия осуществила масштабную атакупо энергетическим объектам Украины, применив ракеты и дроны. Под ударом оказались более десяти областей. В результате обстрелов серьезно пострадала газовая инфраструктура, а тысячи домохозяйств остались без электроснабжения накануне отопительного сезона.

Новость дополняется
Дата публикации
Количество просмотров
2173
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie