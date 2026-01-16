ТСН в социальных сетях

Украина
2889
1 мин

Всю Украину охватила воздушная тревога: какая причина

Власти призывают находиться в безопасных местах.

Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Воздушная тревога

По всей Украине 16 января объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К.

Об этом сообщили в ВС Украины.

«Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К!», — говорится в сообщении.

Карта воздушных тревог / © Фото из открытых источников

Напомним, на фоне чрезвычайной ситуации в энергетике Кабинет министров обновил правила комендантского часа, позволив регионам внедрять гибкий режим передвижения и работы бизнеса.

Изменения стали возможны после заявлений президента Владимира Зеленского об энергетических вызовах из-за морозов и обстрелов.

Речь идет не о полной отмене ограничений, а об смягчении правил, в частности, возможности передвижения в «Пункты Несокрушимости» без пропусков и работу отдельных заведений круглосуточно по решению местных властей и Советов обороны.

2889
