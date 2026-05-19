ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1518
Время на прочтение
1 мин

Всю Украину охватила воздушная тревога: какая причина

Власти призывают находиться в безопасных местах.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Комментарии
Тревога

Тревога / © ТСН

По всей Украине 19 мая объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К.

Об этом сообщили в ВС Украины.

«Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К», — говорится в сообщении.

МиГ-31К является носителем аэробалистических ракет «Кинжал».

По информации мониторинговых каналов, в воздухе находится 2 борта МиГ-31К.

«Предварительно это ядерные тренировки», — пишут каналы.

Россия обстреливает мирные города Украины — последние новости

Напомним, в ночь на 19 мая российские войска атаковали Харьков и пригород ударными беспилотниками. В Новобаварском районе Харькова были повреждены жилые дома и возник масштабный пожар, пострадали люди.

Также в селе Покотиловка Харьковского района в результате удара дрона погибла 69-летняя женщина, еще несколько человек, среди которых ребенок, получили ранения.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1518
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie