Всю Украину охватила воздушная тревога: какая причина
Власти призывают находиться в безопасных местах.
По всей Украине 19 мая объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К.
Об этом сообщили в ВС Украины.
«Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К», — говорится в сообщении.
МиГ-31К является носителем аэробалистических ракет «Кинжал».
По информации мониторинговых каналов, в воздухе находится 2 борта МиГ-31К.
«Предварительно это ядерные тренировки», — пишут каналы.
Напомним, в ночь на 19 мая российские войска атаковали Харьков и пригород ударными беспилотниками. В Новобаварском районе Харькова были повреждены жилые дома и возник масштабный пожар, пострадали люди.
Также в селе Покотиловка Харьковского района в результате удара дрона погибла 69-летняя женщина, еще несколько человек, среди которых ребенок, получили ранения.