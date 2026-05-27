Украина
Всю Украину охватила воздушная тревога: какая причина

Власти призывают находиться в безопасных местах.

Дарья Щербак
Тревога

Тревога / © ТСН

По всей Украине 27 мая объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К.

Об этом сообщили в ВС Украины.

«Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К», — говорится в сообщении.

МиГ-31К является носителем аэробалистических ракет «Кинжал».

Тревога в Украине / © Фото из открытых источников

Напомним, ночью Россия атаковала Украину ударными БПЛА. В нескольких регионах была объявлена воздушная тревога.

Утром ПС ВСУ отчиталось, что ночью противник атаковал 163 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами. Противовоздушной обороной было сбито/подавлено 150 вражеских БПЛА.

Также ночью 27 мая РФ массированно ударила по Чернигову. В областном центре серьезные разрушения. В частности, оккупанты повредили предприятия на территории города. Прошло без пострадавших.

Дата публикации
