Всю Украину охватила воздушная тревога: какая причина
Власти призывают находиться в безопасных местах.
По всей Украине 27 мая объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К.
Об этом сообщили в ВС Украины.
«Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К», — говорится в сообщении.
МиГ-31К является носителем аэробалистических ракет «Кинжал».
Напомним, ночью Россия атаковала Украину ударными БПЛА. В нескольких регионах была объявлена воздушная тревога.
Утром ПС ВСУ отчиталось, что ночью противник атаковал 163 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами. Противовоздушной обороной было сбито/подавлено 150 вражеских БПЛА.
Также ночью 27 мая РФ массированно ударила по Чернигову. В областном центре серьезные разрушения. В частности, оккупанты повредили предприятия на территории города. Прошло без пострадавших.