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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Всю Украину охватила воздушная тревога: какая причина

Власти призывают находиться в безопасных местах.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
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Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

По всей Украине 20 июня объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К.

Об этом сообщили в ВС Украины.

«Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К», — говорится в сообщении.

МиГ-31К является носителем аэробалистических ракет «Кинжал».

Карта воздушных тревог / © Фото из открытых источников

Карта воздушных тревог / © Фото из открытых источников

По информации мониторинговых каналов, в воздухе находится два борта МиГ-31К.

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Напомним, днем 20 июня российские войска атаковали Сумы управляемыми авиабомбами. Во время воздушной тревоги в городе прогремели мощные взрывы. Информация о последствиях атаки, разрушениях и возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

Также, посреди дня 20 июня российские беспилотники также совершили массированную атаку по Одесской области, где, к счастью, обошлось без пострадавших. Утром вражеский дрон попал в автозаправочную станцию в Белгород-Днестровском районе, вызвав возгорание газовоза и угрозу масштабного взрыва.

Позже кафиры ударили беспилотниками по территории местных транспортного и строительного предприятий. В результате этих попаданий возник сильный пожар и получили повреждения пустые топливные емкости.

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Количество просмотров
1140
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