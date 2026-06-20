Всю Украину охватила воздушная тревога: какая причина

Воздушная тревога / © ТСН

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По всей Украине 20 июня объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К.

Об этом сообщили в ВС Украины.

«Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К», — говорится в сообщении.

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МиГ-31К является носителем аэробалистических ракет «Кинжал».

Карта воздушных тревог / © Фото из открытых источников

По информации мониторинговых каналов, в воздухе находится два борта МиГ-31К.

Россия атакует мирные города Украины — последние новости

Напомним, днем 20 июня российские войска атаковали Сумы управляемыми авиабомбами. Во время воздушной тревоги в городе прогремели мощные взрывы. Информация о последствиях атаки, разрушениях и возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

Также, посреди дня 20 июня российские беспилотники также совершили массированную атаку по Одесской области, где, к счастью, обошлось без пострадавших. Утром вражеский дрон попал в автозаправочную станцию в Белгород-Днестровском районе, вызвав возгорание газовоза и угрозу масштабного взрыва.

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Позже кафиры ударили беспилотниками по территории местных транспортного и строительного предприятий. В результате этих попаданий возник сильный пожар и получили повреждения пустые топливные емкости.

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